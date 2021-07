Neuer Bitcoin-Mitspieler Investoren-Legende George Soros steigt ins Krypto-Geschäft ein

Autor: KryptoJournal | 02.07.2021, 14:51

Einer der größten Namen in der Hedgefonds-Branche taucht tiefer in die Krypto-Welt ein und will ein Stück vom Kuchen abhaben: Goerge Soros. Damit ist er nicht allein. Auch andere Investoren erhöhen ihren Einsatz.

Foto: Georg Hochmuth - APA/dpa