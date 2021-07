Lidl und Kaufland verlieren langjährigen Chef - Dieter Schwarz beurlaubt Klaus Gehrig

Berlin (ots) - Klaus Gehrig ist nicht mehr Chef der Schwarz-Gruppe. Der

langjährige Chef des Unternehmens, zu dem die beiden Supermarkt-Ketten Lidl und

Kaufland gehören, wurde von Inhaber Dieter Schwarz beurlaubt. Das geht aus einem

internen Schreiben an die Mitarbeiter hervor, das dem Tagesspiegel vorliegt.

Gehrig habe sein Mandat daraufhin niedergelegt, weil er sich bezüglich einer für

ihn sehr wichtigen Personalie nicht mit dem Inhaber einigen konnte, heißt es

dort zur Erklärung.



Dieter Schwarz, der mit den beiden Supermarkt-Ketten zum reichsten Menschen

Deutschlands aufstieg, übernimmt damit kommissarisch die Leitung seines

Unternehmens. Der 81-Jährige soll allerdings schnellstmöglich von Gerd

Chrzanowski abgelöst werden, der derzeit Vorstandsvorsitzender von Lidl ist.





Der Führungswechsel kommt in dem als äußerst verschwiegen geltendem Unternehmenüberraschend. Am Freitagmittag fand eine Sondersitzung des Vorstands statt, inder das weitere Vorgehen beraten werden sollte. Die weitere Zusammenarbeit mitGehrig soll in einem weiteren Gespräch geklärt werden, wie es in dem Schreibenan die Mitarbeiter heißt. Schwarz dankte Gehrig des weiteren für die "großartigeAufbauleistung der vergangenen Jahre". Das Verhältnis sei weiter "ungetrübt".URL: https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/dieter-schwarz-beurlaubt-seinen-vize-lidl-und-kaufland-verlieren-ihren-langjaehrigen-chef/27386552.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/2790/4958502OTS: Der Tagesspiegel