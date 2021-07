NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem stark ausgefallenen Arbeitsmarktbericht winken den US-Börsen am Freitag Kursgewinne und erneute Rekorde. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,20 Prozent höher bei 34 702 Punkten und den technologielastigen Nasdaq 100 0,52 Prozent im Plus bei 14 635 Zählern. Letzterer würde damit nach dem Mittwoch erneut ein Rekordhoch markieren. Der markbreite S&P 500 hatte am Donnerstag eine Bestmarke erreicht - lediglich dem Dow fehlt aktuell noch ein kleines Stück zu erneuten Rekorden.

Die US-Wirtschaft hat im Juni mehr Jobs geschaffen als von Analysten erwartet. Zu Beginn der Corona-Krise war die Beschäftigung im Frühjahr 2020 mit Rekordtempo eingebrochen. Seitdem erholt sich der Arbeitsmarkt. Allerdings sind immer noch viele Millionen Amerikaner ohne Job.Kurz nach dem heutigen Börsenauftakt werden zudem noch Daten zum Auftragseingang der amerikanischen Industrie im Mai veröffentlicht.