Ministerpräsident Armin Laschet würdigt Bau des Hüffer-Campus / Symbolischer erster Spatenstich für ganz besonderen Hochschulstandort in Münster

Münster (ots) - Mit dem Hüffer-Campus entsteht mitten in Münster ein ganz

besonderer Hochschulstandort mit einer Strahlkraft weit über die Region hinaus.

Mit dem symbolischen ersten Spatenstich gab der Bau- und Liegenschaftsbetrieb

NRW jetzt den Startschuss für dieses Projekt, das mit einem bundesweit

einzigartigen Konzept auf einem Campus verschiedene Hochschulen, christliche und

islamische Theologie, Soziales und Gesundheit vereint sowie Lehre und Forschung

in das urbane Umfeld einbindet.



Für die FH Münster und die Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) Münster

realisiert der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) direkt hinter der

historischen Hüfferstiftung einen gemeinsamen Campus mit drei neuen Gebäuden.

Auf einer Nutzfläche von 19.000 Quadratmetern entsteht hier Raum für Lehre,

Forschung und interdisziplinären wissenschaftlichen Austausch. Der neue Campus

wird nicht nur zwei Hochschulen an einem Ort zusammenführen, sondern auch

unterschiedliche Fachdisziplinen. Sowohl für die FH Münster als auch für die WWU

hat der Hüffer-Campus eine besondere Bedeutung.







außergewöhnlichen Hochschulstandort: "Der Hüffer-Campus als gemeinsamer Campus

der Universität und der Fachhochschule Münster wird ein ganz besonderer Ort

sein, der in vielerlei Hinsicht verbindet, integriert und zusammenführt. Er

steht für die Verbindung zwischen den Disziplinen, für die Integration der

Wissenschaft in die städtische Gesellschaft und für den Austausch zwischen den

Religionsgemeinschaften. Das Konzept des 'Campus der Religionen' wird vielen

anderen Hochschulen als Vorbild dienen: Der wissenschaftliche Austausch und der

Dialog zwischen den Religionen trägt dazu bei, dass die Menschen Gemeinsamkeiten

wie Unterschiede in ihrem Glauben und ihrer Kultur kennen- und verstehen lernen.

Dies ist eine wichtige Voraussetzung für ein friedliches, respektvolles

Zusammenleben."



Nach umfangreichen vorbereitenden Arbeiten, zu denen auch der Abriss alter

Hochschulgebäude gehörte, kann die Baumaßnahme nun starten. "Wir beginnen mit

dem Bau der Tiefgarage, die Platz für rund 1.200 Fahrräder bieten wird. Im

kommenden Jahr sollen dann die Hochbauarbeiten starten", berichtete Markus

Vieth, Leiter der Niederlassung Münster des BLB NRW, die für die

Projektrealisierung verantwortlich zeichnet. "Ich hoffe, Sie dann 2024 wieder

hier begrüßen zu dürfen für die feierliche Schlüsselübergabe des neuen

Hüffer-Campus."



"Eminent wichtigen Dialog zwischen theologischen Disziplinen fördern"



"Wir sind sehr froh, dass wir jetzt in die Bauphase eintreten können", betonte

Prof. Dr. Johannes Wessels, Rektor der WWU Münster. "Als Teil des Hüffer-Campus



