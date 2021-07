GIDARA Energy kündigt Zusammenarbeit mit PARO, bp und Linde an und vervollständigt damit die Wertschöpfungskette für die AMA-Anlage

Nootdorp, Niederlande (ots/PRNewswire) - GIDARA Energy freut sich, die

Zusammenarbeit zwischen seiner Anlage Advanced Methanol Amsterdam ("AMA") und

wichtigen Akteuren in der Wertschöpfungskette vom Restmüll zu fortschrittlichem

Methanol bekannt zu geben: PARO, BP und Linde.



Das Ziel von AMA ist es, einen Beitrag zu besseren, nachhaltigeren Kraftstoffen

und einer Kreislaufwirtschaft zu leisten. Die Integration der gesamten

Wertschöpfungskette ist daher essentiell für den Erfolg des gesamten

Geschäftskonzepts von GIDARA Energy und für die Erreichung der staatlichen Ziele

zur Reduzierung der CO2-Emissionen, wie sie in der Richtlinie für erneuerbare

Energien (RED II) definiert sind.





Wim van der Zande, CEO, GIDARA Energy:"Die Wertschöpfungskette stellt einen wichtigen Schritt bei der Verwirklichungdes Ziels von GIDARA Energy dar, nicht recycelbare Abfälle in wertvolleEndprodukte umzuwandeln. Damit kommen GIDARA Energy, bp, PARO und Linde ihrerVerpflichtung nach, ihren Nachhaltigkeitsfußabdruck zu verbessern und sich inRichtung einer Kreislaufwirtschaft zu bewegen."PARO: Keiner unserer Abfälle wird vergeudetGemeinsam mit AMA wird das Amsterdamer Abfallbehandlungsunternehmen PARO dennicht verwertbaren Abfall pelletieren, der in der Anlage als Einsatzstoffverwendet wird. Das pelletierte Einsatzmaterial (PFM) wird mit der patentiertenHTW®-Technologie von GIDARA Energy in fortschrittliches Syngas umgewandelt, dasdann in fortschrittliches Methanol umgewandelt wird.Gerard Putman, Direktor, PARO:"Die Kombination von GIDARAs Erfahrung im Bereich Chemieanlagen und Vergasungund PAROs Erfahrung im Bereich Abfallbehandlung und -verwertung macht esmöglich, eine für die HTW®-Vergasungstechnologie geeignete Abfallsortier- undPelletieranlage zu entwickeln. Dadurch, dass die Abfallentsorgung von PAROdirekt am AMA-Standort angesiedelt ist, entfallen unnötige Transporte und daserneute Handling von Abfallmaterial und Pellets."bp: Methanol als fortschrittlicher BiokraftstoffAMA arbeitet exklusiv mit bp für die Abnahme von fortgeschrittenem Methanol ausdem Projekt zusammen. Fortschrittliches Methanol kann helfen, den globalenTransport- und Petrochemiesektor zu dekarbonisieren. Der Rohstoff kann zu denwachsenden europäischen abfallbasierten (fortschrittlichen)Biokraftstoffmandaten beitragen, da er gemäß der Richtlinie für erneuerbareEnergien (RED II) als fortschrittlich gilt.David Bucknall, stellvertretender Vizepräsident für Raffination undProdukthandel, bp:"bp erkennt die Notwendigkeit an, dass die Welt von einer linearen Wirtschaft zueiner Kreislaufwirtschaft übergehen muss, was ein Überdenken der Art und Weise