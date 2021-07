Debeka Bausparkasse darf keine 'Servicepauschale' mehr erheben

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Frage, ob Bausparkassen von Bausparern in der Ansparphase eine jährliche "Servicepauschale" verlangen dürfen, wird vorerst nicht höchstrichterlich geklärt. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe teilte am Freitag mit, dass ein für den 6. Juli angesetzter Verhandlungstermin (Az. XI ZR 4/20) kurzfristig aufgehoben wurde. Die in den Vorinstanzen am Landgericht und Oberlandesgericht Koblenz unterlegene Debeka Bausparkasse habe ihre Revision zurückgenommen. Damit sind diese Urteile rechtskräftig.

Die Verbraucherzentrale Sachsen, die das Verfahren angestrengt hatte, teilte mit, betroffene Debeka-Bausparer könnten nun "die zu Unrecht gezahlten Gebühren zurückfordern". "Viel besser wäre es allerdings, wenn das Unternehmen sie aktiv und freiwillig zurückzahlt."