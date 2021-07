Den letzten markanten Höhepunkt markierte Tesla bei 900,40 US-Dollar Ende Januar und ging anschließend in eine nicht unerwartete Konsolidierung über. Diese reichte in den Bereich von 550,00 US-Dollar und dem mittelfristigen Aufwärtstrend abwärts. Anschließend konnte dort ein Doppelboden etabliert werden und die Aktie wieder zur Oberseite abdrehen. Ende Juni gelang es sogar den diesjährigen Abwärtstrend in einer ersten Kaufwelle zu knacken, nach charttechnischem Zählalgorithmus sind aber noch weitere Gewinne stark anzunehmen.

Kaufsignal steht bereits

Noch tut sich die Tesla-Aktie an der Hürde von 700,00 US-Dollar schwer, ein nachhaltiger Kursanstieg darüber dürfte aber Kurspotenzial an 750,00 und die Aprilhochs bei 780,79 US-Dollar freisetzen können. Hierfür könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV3J4U als Investmentvehikel zum Einsatz kommen. Ein Kursrutsch unter 600,00 US-Dollar würde unweigerlich zu einem Aufwärtstrendbruch und Abschlägen zunächst auf 540,00 US-Dollar führen. Darunter findet Tesla bei 461,94 US-Dollar eine weitere Unterstützung vor.