Der Kanal Istanbul soll die Türkei zu einer "globalen Logistikmacht" machen

Istanbul (ots/PRNewswire) - Der Verkehrsminister Adil Karaismailoglu erklärte,

dass der Kanal Istanbul als Garantie für die Unabhängigkeit und Souveränität der

Republik Türkei in die Geschichte eingehen wird: "Mit dem Kanal wird die Türkei

zu den führenden Logistikmächten der Welt gehören. 500.000 Menschen werden

beschäftigt sein, und es wird ein wirtschaftlicher Beitrag von 28 Milliarden

US-Dollar geleistet werden. Die Türkei wird zu einem Hauptakteur im globalen

maritimen Handel."



Der erste Spatenstich für die erste Brücke des strategisch wichtigen Kanals

Istanbul in der Türkei findet am Samstag, den 26. Juni statt. Der erste

Spatenstich wird mit der Teilnahme von Präsident Recep Tayyip Erdogan und

Minister für Verkehr und Infrastruktur Adil Karaismailoglu.c Bewegung statt,

wird am Samstag, 26. Juni gebrochen werden.





Mit der Aussage, dass der Kanal Istanbul "ein Projekt ist, das dieWeltwirtschaft und den Handel prägen wird", unterstrich der Minister für Verkehrund Infrastruktur Adil Karaismailoglu auch den Beitrag, den das Projekt zurnationalen Unabhängigkeit der Türkei leisten wird:"Unser Kanal-Istanbul-Projekt, das die Effektivität der Türkei im Welthandelerhöhen und die Türkei in eine führende Position in denWeltwirtschaftskorridoren bringen wird, wird als Garantie für die Unabhängigkeitund Souveränität der Republik Türkei, die sich an den wichtigstenHandelskorridoren der sich entwickelnden Welt befindet, in die Geschichteeingehen."Warum der Kanal Istanbul?Detaillierte Analysen, die im Rahmen des Logistik-Masterplans für die Türkeidurchgeführt wurden, der darauf abzielt, die Türkei zu einer globalenLogistikmacht in der neuen Weltordnung zu machen, die Türkei als Ganzes zuentwickeln und mehr Arbeitsplätze zu schaffen, zeigten auch den Bedarf an einem"alternativen Wasserstraßen"-Transportkorridor in der Region aufgrund derzunehmenden Schiffs- und Frachtdichte im Straits-System.Ziel ist es, den Schiffsverkehr Istanbuls, das am Schnittpunkt des Zentral- unddes Nord-Süd-Korridors liegt, zu steuern und die Türkei dank des dafürkonzipierten Kanals Istanbul in eine führende Position in denWelthandelskorridoren zu bringen."Die Türkei wird das wichtigste Logistikzentrum der Welt sein"Der Minister für Verkehr und Infrastruktur Adil Karaismailoglu erinnerte daran,dass im Rahmen dieses Plans viele Projekte wie der Istanbuler Flughafen, derFilyos-Hafen, die Baku-Tbilisi-Kars-Eisenbahn, die Istanbul-Izmir-Autobahn unddie Yavuz-Sultan-Selim-Brücke in die Tat umgesetzt wurden, sie habenEntwicklungsbereiche bestimmt, Durchbrüche im Seeverkehr und Reformbewegungenbei den Eisenbahnen eingeleitet, und fuhr wie folgt fort "Eine der wichtigstenSäulen der Wachstumsvision der Türkei in den letzten 19 Jahren ist der Anspruch,den wir an unsere Transport-, Kommunikations- und Logistikinfrastruktur gestellthaben.Als ein Land, das die wichtigsten Handelskorridore der sich entwickelnden Weltbeherrscht, wird die Türkei mit dem Kanal Istanbul zum wichtigstenLogistikzentrum der Welt. So wird das Schwarze Meer zu einem Handelssee für dieTürkei."Der Kanal Istanbul, an dem 204 Wissenschaftler an den Ingenieurarbeitenbeteiligt sind, wird eine wichtige Aufgabe erfüllen, um das Istanbuler Tal, dasam Schnittpunkt der Welt liegt, hervorzuheben und durch die Schaffung einernachhaltigen Stadt der neuen Generation eine Logistikbasis, einTechnologieentwicklungs- und Lebenszentrum in der Türkei zu etablieren.Der Kanal Istanbul, das in jeder Hinsicht visionäre Projekt der Türkei zumSchutz der historischen und kulturellen Textur des Bosporus, zur Reduzierung derBelastung durch den Seeverkehr und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit,wird als alternative Wasserstraße in Marmara, der Lokomotive der eurasischenRegion, in den Dienst des Landes gestellt.