Mainstream Renewable Power schließt die Schlussphase der Wind- und Solarfinanzierung in Chile mit 1,8 Milliarden US-Dollar erfolgreich ab

Dublin und Santiago, Chile (ots/PRNewswire) - Das globale Wind- und

Solarunternehmen Mainstream Renewable Power ("Mainstream") hat den

Finanzierungsabschluss für die dritte und letzte Phase seiner Wind- und

Solarplattform "Andes Renovables" in Chile erreicht. Die aufgenommenen

Fremdmittel in Höhe von ca. 182 Mio. US-Dollar werden für den Bau der

"Copihue"-Phase verwendet, die aus einem Windpark mit dem Namen Camán besteht,

der sich in Zentralchile befindet.



Das Projekt, das im Jahr 2022 in Betrieb gehen soll, war ursprünglich auf eine

installierte Leistung von 100 MW ausgelegt, wurde aber nach der Unterzeichnung

eines zusätzlichen langfristigen, bilateralen Stromabnahmevertrags mit einem

strategischen Partner auf 148,5 MW erhöht.







CaixaBank und die Mehrwertsteuerfinanzierung von der Scotiabank Chile.



Mit dem heute bekannt gegebenen Abschluss der Finanzierung vervollständigt

Mainstream eine Investition von mehr als 1,8 Milliarden US-Dollar für den Aufbau

der gesamten Plattform Andes Renovables, die bis 2022 voll betriebsbereit sein

soll und rund 20 % des Stroms für regulierte Kunden in Chile aus erneuerbaren

Energien liefern wird.



Sacyr wird der "Balance of Plant"-Auftragnehmer für den Windpark Camán sein und

die elektrischen Anschlussarbeiten durchführen. Der Haupttransformator wird von

ABB geliefert.



Mary Quaney, Group Chief Executive von Mainstream, sagte:



"'Net Zero'-Verpflichtungen auf der ganzen Welt erfordern eine systematische

Verringerung des CO2-Ausstoßes in der Energieversorgung - unsere Präsenz und

Arbeit mit Partnern sowohl in etablierten als auch in aufstrebenden Märkten

demonstriert die Skalierbarkeit und den Erfolg unseres

Projektentwicklungsmodells zur Unterstützung dieses Übergangs.



Andes Renovables ist eine der größten Plattformen für erneuerbare Energien in

Lateinamerika, die eine installierte Kapazität von 1,35 GW sauberer Energie

haben wird und während der Bauphase rund 3.100 Arbeitsplätze schafft.



Es zeigt unsere branchenführende Expertise bei der Strukturierung von

Hybridprojekten mit der Kombination von zehn Wind- und

Solarenergie-Erzeugungsprofilen, um unsere Verpflichtungen zur Lieferung von

gesicherter Energie in großem Umfang über einen Zeitraum von 20 Jahren zu

erfüllen.



Er spiegelt unser Engagement und unsere Erfahrung in Chile wider, einem der

fortschrittlichsten Märkte für erneuerbare Energien weltweit, und festigt unsere

Führungsposition im Lande, wo wir bald jeden fünften chilenischen Haushalt mit

Strom aus unseren Anlagen versorgen werden."



Manuel Tagle, General Manager von Mainstream für Lateinamerika, sagte:



