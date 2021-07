Wochenausblick: DAX zum Wochenschluss wenig verändert. Euro, Öl und Fed-Protokoll im Fokus!

Die vergangene Woche verlief an den Aktienmärkten recht uneinheitlich. Aktienbarometer wie der EuroStoxx50 mussten im Vergleich zur Vorwoche leichte Verluste hinnehmen. DAX schaffte dank des Schlusssprints am Freitag ein kleines Wochenplus und in …

Die vergangene Woche verlief an den Aktienmärkten recht uneinheitlich. Aktienbarometer wie der EuroStoxx50 mussten im Vergleich zur Vorwoche leichte Verluste hinnehmen. DAX schaffte dank des Schlusssprints am Freitag ein kleines Wochenplus und in den USA markierten S&p500 und Nasdaq-100 neue Rekorde. Die zuletzt veröffentlichten Wirtschaftsdaten signalisieren einen Aufschwung. In den nächsten Tagen rücken allerdings die Unternehmenszahlen in den Fokus. Zwar dauert es noch rund zwei Wochen bis die Quartalssaison offiziell beginnt. Es sollte jedoch keinen Investor überraschen, wenn das eine oder andere Unternehmen vorab erste Eckdaten veröffentlicht. Investoren sollten als wachsam sein. Am Montag sind die US-Börsen allerdings feiertagsbedingt geschlossen. Von dieser Seite gibt es zunächst also keine Impulse.

Am Anleihemarkt hat sich die Lage in der zurückliegenden Woche deutlich entspannt und die Renditen sind mehrheitlich deutlich gesunken. Zwar ist das Inflationsgespenst nicht gänzlich verschwunden, aber es setzt sich zunehmend die Einschätzung durch, dass die zuletzt hohen Inflationsraten zum Jahresende wieder zurückgehen dürften. Mit dem deutlichen Renditerückgang am Freitag erwachten auch die Edelmetalle. Der Goldpreis verbesserte sich auf 1.790 US-Dollar pro Feinunze und auch der Silberpreis drehte nach Norden. Bis Freitag Nachmittag konnte unter den OPEc+ Staaten noch keine Einigung über die Förderquoten ab August erzielt werden. die sorgte dafür, dass sich die Notierung für einen Barrel Brent Crude im Bereich von 76 US-Dollar festsetzte. Beim Euro/US-Dollar Wechselkurs lieferten sich Bullen und Bären zum Wochenschluss ein hartes Duell. Schließlich ging es auf Höhe von 1,185 US-Dollar um eine wichtige Unterstützungsmarke. Unternehmen im Fokus Im DAX standen in der abgelaufenen Woche zwei Titel auf der Einkaufsliste der Investoren, die in den vergangenen Woche deutlich unter Druck standen: Delivery Hero und Siemens Energy. Bei den viel gepriesenen Autoaktien stiegen viele Anleger trotz guter Absatzzahlen in den USA hingegen aus. In der zweiten Reihe griffen Investoren beim Börsenneuling Auto1 Group sowie K+S und ProSiebenSat.1 zu. Der Plan von Knorr Bremse beim Konkurrenten Hella einzusteigen, kam bei den Investoren derweil nicht gut an.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten in der zurückliegenden Woche der European Biotech Index mit Titeln wie BioNTech und Evotec, der Hydrogen Select Index mit internationalen Wasserstoffaktien sowie der Scale 30 Index mit deutschen Aktien aus der dritten Reihe wie Clip Digital, Formycon und Naga Group. Kommende Woche laden unter anderem Fielmann und Scout24 zur virtuellen Hauptversammlung. Stellantis lädt zum Tag der E-Mobilität. Wichtige Termine Am Montag sind die Börsen feiertagsbedingt geschlossen China – Caixin PMI Services für China, Juni, endgültig

China – Verbraucherpreise, Juni

Deutschland – Markit Services und Composite Einkaufsmanagerindex Deutschland für Juni, detailliert

Deutschland – Auftragseingang Industrie, Mai vorläufig

Deutschland – ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

Deutschland – Industrieproduktion, Mai

Europa – Markit Services and Composite Einkaufsmanagerindex Euro-Zone Juni, detailliertes Ergebnis

Europa – Einzelhandelsumsatz Euro-Zone, Mai

Frankreich – Industrieproduktion, Mai

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, Juni

USA – Federal Open Market Committee (FOMC) Minutes (for June 15-16 meeting)

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 3. Juli Chart: DAX Widerstandsmarken: 15.700/15.740 Punkte Unterstützungsmarken: 15.470/15.520/15.575 Punkte Der DAX pendelte zum Wochenschluss in einer engen Range und hat weiterhin die Chance auf eine Erholung bis 15.740 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index weiterhin zwischen 15.470 und 15.575 Punkte eine breite Unterstützungszone. DAXin Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Foto: blog.onemarkets.de Betrachtungszeitraum: 07.06.2021– 02.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Foto: blog.onemarkets.de Betrachtungszeitraum: 03.07.2014– 02.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX Index HR5TDE 5,04 10.600 16.200 16.09.2021 DAX Index HR5TDZ 6,61 11.000 16.400 16.09.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 02.07.2021; 16:00 Uhr Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier. Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Wochenausblick: DAX zum Wochenschluss wenig verändert. Euro, Öl und Fed-Protokoll im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Autor: Richard Pfadenhauer