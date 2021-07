LUXEMBURG - Der Preisauftrieb auf Herstellerebene beschleunigt sich im Euroraum immer mehr. Die Erzeugerpreise stiegen im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,6 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Das ist die höchste Rate seit Beginn der Währungsunion im Jahr 1999. Im April hatte die Rate 7,6 Prozent betragen. Analysten hatten mit der jüngsten Entwicklung gerechnet.

ROUNDUP: Politik hofft auf Impfschub durch neue Astrazeneca-Empfehlung

BERLIN - Bund und Länder erhoffen sich durch die neue Empfehlung kombinierter Corona-Impfungen weiteren Schub für die Impfkampagne. Zahlreich verfügbarer Astrazeneca -Impfstoff ermögliche viele Erstimpfungen, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag in Berlin. Mit einer Zweitimpfung mit den Präparaten von Biontech /Pfizer oder Moderna ergebe sich sehr guter Impfschutz, so Spahn nach Beratungen mit seinen Länder-Kolleginnen und -Kollegen.

ROUNDUP 2/Aufseher entlasten Banken: Weniger Bürokratie für kleinere Institute

FRANKFURT - Deutschlands Bankenaufseher entlasten kleinere Banken und Sparkassen bei Berichtspflichten. "Rund 1150 Kreditinstitute in Deutschland können ab sofort operative Erleichterungen in Anspruch nehmen", teilten die Finanzaufsicht Bafin und die Deutsche Bundesbank am Freitag gemeinsam mit.

US-Industrie erhält wieder mehr Aufträge



WASHINGTON - Die US-Industrieunternehmen haben im Mai wieder mehr Aufträge erhalten. Die Bestellungen seien um 1,7 Prozent zum Vormonat gestiegen, teilte das Handelsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten mit einem Zuwachs um 1,6 Prozent gerechnet. Im April waren die Aufträge noch leicht gefallen. Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge im Mai um 0,7 Prozent.

ROUNDUP: Mehr Weinanbauflächen in Deutschland - weiße Rebsorten beliebter

WIESBADEN - In Deutschland wird inzwischen in allen Flächenländern Wein angebaut. Insgesamt bauten Winzer im vergangenen Jahr Keltertrauben auf 103 180 Hektar an, das waren 994 Hektar oder 1,0 Prozent mehr als 2009, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Die größte Weinanbaufläche gab es in Rheinland-Pfalz mit 64 524 Hektar, die kleinste in Mecklenburg-Vorpommern mit 6 Hektar.