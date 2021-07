Sperrfrist: 02.07.2021 15:00

- Neubau ermöglicht "Wohnen im Quartier" für Senioren- 10 altersgerechte Wohnungen entstehen, zwei davon barrierefrei- Tagespflege und Ambulanter Pflegedienst im Haus integriertAn der Oberen Straße 2 in Frickenhausen, Landkreis Esslingen, wurde heuteRichtfest für einen besonderen Neubau gefeiert. Auf der Fläche des ehemaligen"Ochsen", im Zentrum des Ortes, wird ein Neubau errichtet, der Seniorinnen undSenioren das "Wohnen im Quartier" und damit auch im Alter den Verbleib im Ortermöglicht. Das dreistöckige Gebäude, mit einer Nutzfläche von 1.080 qm, wirdüber zehn altersgerechte Wohnungen verfügen, die sich über eine Wohnfläche von65 bis 95 qm erstrecken. Alle Wohnungen werden barrierefrei ausgebaut sein undverfügen über Balkone oder Terrassen. In das Haus wird zudem eineTagespflegeeinrichtung integriert sein, wie auch ein Ambulanter Pflegedienstdort seine neue Heimat finden wird. Die Etagen werden über einen Aufzugverbunden sein."Mit diesem Neubau ermöglichen wir Bürgerinnen und Bürgern, die in unserem Ortalt und vielleicht auch pflegebedürftig geworden sind, den Verbleib in dergewohnten Gemeinschaft. Wohnen im Quartier wird durch dieses neue Gebäude nunfür alle Generationen zur Realität. Eine gute Infrastruktur für Jung und Alt,liegt mir für unsere Gemeinde besonders am Herzen", sagt Simon Blessing,Bürgermeister der Gemeinde Frickenhausen.Die Mössinger BeneVit Gruppe, die als Familienunternehmen in fünf Bundesländern26 stationäre Pflegeeinrichtungen, ambulante Dienste, Tagespflegen für Seniorenund alternative Wohnformen anbietet, ist Bauherr des Neubaus, der bei gut 3,8Millionen Euro an Investitionskosten liegen wird. Gebaut wird nach neuestenökologischen Standards. Die Unternehmensgruppe betreibt in direkterNachbarschaft seit Jahren das Haus Steinach, welches betreuungs- undpflegebedürftigen Senioren ein abwechslungsreiches und selbstbestimmtes Leben inHausgemeinschaften ermöglicht."Seit etlichen Jahren sind wir mit unserem stehts offenen und geselligen HausSteinach aktiver Teil der Gemeinde. Nun möchten wir als Familienunternehmen auchdenjenigen Bürgerinnen und Bürger von Frickenhausen ein Angebot unterbreiten,die sich für eine altersgerechten oder barrierefreien Wohnung interessieren,weil der Verbleib in den bisherigen vier Wänden schwieriger geworden ist. Wirübertreffen in Bezug auf die Anzahl der barrierefreien Wohnungen in diesemGebäude sogar die gesetzlichen Anforderungen des Landes Baden-Württemberg. Wiegroß der Bedarf dafür ist, zeigen die über 30 Interessenten für dies zukünftigenWohnungen. Mit unserer Tagespflege und dem Ambulanten Pflegedienst, die ebensoin das neue Gebäude einziehen werden, möchten wir hingegen allenpflegebedürftigen Menschen der Gemeinde den Verbleib im eigenen Zuhauseweiterhin ermöglichen", freut sich BeneVit Gründer und Eigentümer Kaspar Pfisterüber das voranschreitende Bauprojekt. "Vier unterschiedliche Angebote in einemOrt, für die Seniorinnen und Senioren dieser Region. Ganz gemäß unseremUnternehmenscredo: Alter braucht Leben", so Pfister.Die Fertigstellung des Neubaus, nach ungefähr 14 Monaten Bauzeit, ist für dasFrühjahr 2022 geplant.Die BeneVit Gruppe erbringt seit dem Jahr 2004 Dienstleistungen für ältere,pflege- und betreuungsbedürftige Menschen. Die Unternehmensgruppe ist bundesweitan 30 Standorten tätig und betreibt 26 stationäre Pflegeeinrichtungen mit rund1.700 Plätzen in fünf Bundesländern. Dies überwiegend nach demBeneVit-Hausgemeinschaftskonzept, in Wohngruppen mit 10-15 Bewohnern. In denambulanten Diensten der Gruppe werden rund 900 pflegebedürftige Menschenversorgt. Zusätzlich wird teilstationäre Pflege eingestreut und in 4 solitärenTagespflegeeinrichtungen angeboten, ebenso barrierefreie und betreuteWohnformen. Rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten bundesweit fürdie BeneVit Gruppe.http://www.benevit.netPressekontakt:Steffen Ritterfokus > p Die Kommunikationsagentur für die PflegewirtschaftFriedrichstraße 6810117 Berlin-MitteM +49 160 15 31 796mailto:ritter@fokus-p.dehttp://www.fokus-p.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135153/4958471OTS: BeneVit Gruppe