Amazon Prime Video kündigte heute die exklusive Weltpremiere (außerhalb Japans) des mit Spannung erwarteten japanischen Anime-Blockbusters EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME am 13. August an. EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME ist die vierte und letzte Episode der neuen Kinofassung von Evangelion. Der Anime-Film – der umsatzstärkste aller Filme von Chefregisseur Hideaki Anno und meistgesehene Film in den japanischen Kinos im Jahr 2021 – wurde von den Regisseuren Kazuya Tsurumaki, Katsuichi Nakayama und Mahiro Maeda sowie dem legendären Schöpfer, Drehbuchautor und Chefregisseur Hideaki Anno (Shin Godzilla) produziert. Um das Finale des Franchise gebührend zu feiern, wird Prime Video zusätzlich die drei vorherigen Filme, EVANGELION:1.11 YOU ARE (NOT) ALONE., EVANGELION:2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE., EVANGELION:3.33 YOU CAN (NOT) REDO. , für Fans in mehr als 240 Ländern und Regionen veröffentlichen.

