Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles NanoRepro-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.

Aktionäre, die NanoRepro im Depot haben, dürfte es heute die Laune verhageln. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Minus von rund zwei Prozent an. Damit haben die Papiere jetzt nur noch einen Wert von 5,85 EUR. Müssen nun weitere Abschläge einkalkuliert werden?

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Die nächste wichtige Haltezone rückt nämlich immer näher. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund fünf Prozent zum 4-Wochen-Tief. Bisher liegt dieser untere Wendepunkt bei 5,55 EUR. Einige spannungsgeladene Tage warten also auf uns.

Die übergeordnete Perspektive wird über den 200-Tage-Durchschnitt bestimmt, der momentan bei 8,46 EUR verläuft. Demnach gelten für NanoRepro langfristige Abwärtstrends. Die Kurspfeile im mittelfristigen Anlagehorizont zeigen nach unten, weil die Aktie unterhalb der dafür maßgeblichen 50-Tage-Linie bei derzeit 6,80 EUR notiert.

Fazit: Bei NanoRepro geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.