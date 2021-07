NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Renault auf "Overweight" nach einer eingehenden Präsentation des Managements zum Elektrizifierungsplan des Autobauers mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Renault habe sich ambitionierte E-Ziele für sein europäisches Geschäft gesetzt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bis 2025 sollen mehr als 65 Prozent E-Autos und elektrifizierte Fahrzeuge zum Umsatzmix beitragen - und bis zu 90 Prozent E-Fahrzeuge bis 2030 im Markenmix von Renault zu finden sein./ck/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2021 / 13:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2021 / 13:52 / BST