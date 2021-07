Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Überwiegend Gewinne - Ungarns Börse schwächelt Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Freitag mehrheitlich höher geschlossen. Gewinne gab es in Prag, Warschau und Moskau, während der Aktienmarkt in Budapest nachgab. Der ungarische Bux verlor 0,81 Prozent auf 47 520,42 …