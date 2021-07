Für die Wall Street waren die heutigen US-Arbeitsmarktdaten geradezu optimal: die neuen Stellen besser als erwartet, aber nicht zu gut - gleichzeitig auch die Stundenlöhne nicht so hoch wie erwartet. Daher der Leitindex

Für die Wall Street waren die heutigen US-Arbeitsmarktdaten geradezu optimal: die neuen Stellen besser als erwartet, aber nicht zu gut - gleichzeitig auch die Stundenlöhne nicht so hoch wie erwartet. Daher der Leitindex S&P 500 sowie der Nasdaq mit neuen Allzeithochs vor dem Feiertag am Montag - obwohl auch heute wieder mehr Aktien fallen als steigen. Faktisch aber dürften die heutigen US-Arbeitsmarktdaten an der Haltung der Fed nicht viel ändern. Daten zeigen, dass im Jahr 2021 mehr Geld in die Aktienmärkte der Wall Street fließen dürfte, als in den letzten 20 Jahren zusammen. Alle sitzen im selben Boot - daher braucht die US-Notenbank viel Fingerspitzengefühl, wenn sie die ulralaxe Geldpolitik etwas strafft..

