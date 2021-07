Onlinehandel mit Waren wächst im ersten Halbjahr 2021 deutlich um 23,2 Prozent

Berlin (ots) -



- Waren des täglichen Bedarfs und DIY größte Wachstumstreiber

- Handel mit Dienstleistungen auf Erholungskurs

- Marktplätze etablieren sich als sichere Häfen für Händler



Nach starken Nachholeffekten zu Jahresbeginn sind die E-Commerce-Umsätze mit

Waren im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19,4 Prozent auf

24.141 Mio. Euro gestiegen (Q2/2020: 20.222 Mio. Euro). Bereits im

Vergleichszeitraum von April bis Juni 2020 war der Umsatz aufgrund von

Corona-Effekten überproportional hoch um 16,5 Prozent gewachsen. Obwohl die

Restriktionen im stationären Handel mittlerweile gelockert wurden und wieder

mehr Menschen in die Geschäfte gehen, ist der Wachstumstrend der Branche damit

ungebrochen. Mit Blick auf das gesamte erste Halbjahr 2021 schlägt ein

konsolidiertes Wachstum von 23,2 Prozent (von 36,7 Mrd. Euro in H1/2020 auf 45,2

Mrd. Euro in H1/2021) zu Buche. Dank der guten Umsatzentwicklung mit Waren liegt

der E-Commerce im vom bevh prognostizierten Wachstumskorridor und könnte in

diesem Jahr erstmals die Umsatzgrenze von 100 Mrd. Euro übertreffen.







ersten Quartal wächst, sondern auch auf überproportional starken

Vorjahreswerten, deutet auf einen Substanzeffekt hin. Die Menschen haben den

E-Commerce in der Pandemie als verlässlichen Partner kennengelernt und nutzen

ihn noch selbstverständlicher als zuvor. Das zeigt sich daran, dass die Menschen

auch in Warensegmenten wie Mode deutlich mehr online einkaufen, die seit Mai

auch stationär wieder deutlich zulegen", resümiert Christoph Wenk-Fischer,

Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel e.V.

(bevh).



Größte Wachstumstreiber unter den Warengruppen waren im zweiten Quartal

DIY-Produkte und Floristik (+ 37,3 Prozent), Drogerieprodukte und Lebensmittel

(+ 34,2 Prozent bzw. 34,9 Prozent), Haus- und Heimtextilien (+ 31,5 Prozent)

sowie Medikamente (+ 30,6 Prozent). Damit fällt auf, dass der Onlinehandel

wiederum besonders stark in jenen Warengruppen zulegen konnte, die während der

Pandemie weiter stationär in Lebensmittelgeschäften, Drogerien, Baumärkten und

Apotheken angeboten werden durften. Im Vergleich der ersten Jahreshälfte 2020 zu

2021 am meisten zugewonnen haben die Waren-Cluster der Güter des täglichen

Bedarfs (+ 43,3 Prozent) und Einrichtungen (+ 33,3 Prozent). Am unteren Ende des

Spektrums liegt das Cluster Unterhaltung mit einem Wachstum im

Halbjahresvergleich von 16,6 Prozent.



Eine detaillierte Tabelle (https://www.bevh.org/presse/pressemitteilungen/detail

s/onlinehandel-mit-waren-waechst-im-ersten-halbjahr-2021-um-232-prozent.html) Seite 2 ► Seite 1 von 3



