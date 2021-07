STOCK SELECTION EUROPE Wochenausgabe KW 27 Müde Bären = ewige Hausse?

Kaum jemand würde auf die Idee kommen, nach einem derart dramatischen Kurseinbruch wie im März 2020 noch auf fallende Kurse zu setzen. Zu spät, würde man sich sagen, das alles ist schon viel zu weit gefallen. Aber wenn es um steigende Kurse geht, wenn ein Aktienmarkt so lange und stark gestiegen ist wie selten, sieht das anders aus. Dann finden sich immer neue Käufer, die an die ewige Hausse glauben wollen. Wir sehen uns an, warum das so ist. Denn wer versteht, wie eine Hausse „tickt“, erkennt auch, dass man sich hüten sollte, die wenigen, die da dann noch vor Risiken warnen, in den blinden Fleck zu verbannen. Wir treffen Maßnahmen … lesen Sie weiter!