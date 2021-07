Ideales Modell für einen Crash

Was mir am heutigen Tag ehrlich gesagt am Wichtigsten ist, ist der fünfzigste Todestag von Jim Morrison, dem Sänger der Doors, der sein Leben so konsequent wie kaum ein anderer gelebt hat.

Doch sein früher Tod war kein Crash, sondern Bestimmung. Nichts Übersinnliches, sondern innerweltlich. Selbstbestimmung.