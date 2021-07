Diese Woche ist eigentlich Kurs-technisch nicht viel an den deutschen Börsen passiert. Arbeitsmarktdaten, in den USA Futter für Rekordhochs, verpufften. Ausbreitung der Delta-Vaiante ohne Wirkung. CureVac erstmal aus dem Impfstoffrennen. Alles ohne Wirkung auf die Indizes.

Symptomatisch diese Woche die Ankündigung einer grossen Bank ab sofort ab 50.000 EUR Kontostand Negativzinsen zu erheben. Eine von mittlerweile wohl fast der Majorität. Wieso symptomatisch? Gerade wenn man denkt, das jetzt der Markt konsolidieren könnte, gerade wenn der Markt zurückkommmt aufgrund schlechter Nachrichten, setzen Käufe ein.

Nennt man wohl: ALTERNATIVLOS. Derzeit gibt es neben Aktien eigentlich nur noch wenige Assetklassen, die Gewinn versprechen könnten. Und Kryptowährungen sind nur was für Anleger mit starken Nerven, denen es egal sein muss, ob sie eigentlich verstehen, worin sie genau investieren. Oder Gold – die zinslose Krisenanlage. Aber eben zinslos. Deshalb scheint der Aktienmarkt vor Rückschlägen derzeit immunisiert. Fragt sich natürlich: Wie lange noch? Wäre nicht eine Korrektur in Maßen gesund für die weitere Kursentwicklung? Hat der Markt nicht eigentlich seine jährliche durchschnittliche Entwicklung schon in den ersten sechs Monaten des Jahres „erledigt“?

Letztes Wochenende gab es erstmal

– wie üblich den Rückblick auf die KW25 | Erholung ohne Schwung. Steinhoff, Nordex, Nel, Plug Power, Linde, Hornbach u.a. News reichten – noch? – nicht für mehr. Und natürlich der Blick auf die Wasserstoffwerte – die ihre Konsolidierung mittlerweile möglicherweise abgeschlossen haben könnten –H2-KW25-Rückblick: Nel, Plug Power, SFC Energy, Ballard Power u.a. – Zeit der Pilotanlagen, Testreihen geht zuende, Grösseres kommt…

Und Zeit für einen Blick in den Platow Brief: BIKE24 – Newcomer vor Kurssprung? Zumindest der Platow Brief traut der Aktie einiges zu. Dazu nochmals der Rückblick auf beeindruckende Bilanzzahlen: Steinhoff Holding kann operativ überzeugen: Mattres Inc, LIPO und Greenlit gelingt Turn Around. Pepco und Pepkor sowieso stark.

Montag – fast auf der Stelle treten

Nach einem Start bei 15.674,33 Punkten schliesst der Markt leicht niedriger bei 15.554,18 Punkten. Spannend: Nel vor Auftragsschub? Vattenfall,SSAB & LKAB gelang Proof of concept zur Fe-Verhüttung mit H2. Ab 2026 grossindustrielle Produktion geplant. Und diePNE baut Windenergie-Eigenbestand weiter aus – 30 MW in Deutschland – Baubeginn. Mit unglücklicher Kommunikationspolitik: Encavis Aktie gefragt, aber nicht nur die allein 13,8 % meldepflichtig leerverkauften Aktien sind ein Problem. Und Feierstunde in Bayern:Varta weiht 100 Mio EUR „Staatshilfe“ ein – Produktion in Nördlingen auf neuem Niveau. Projekt mit Tesla und Uni Bayreuth passt dazu.