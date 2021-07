LONDON (dpa-AFX) - Mehr als sechs Millionen Menschen aus der EU wollen auch nach dem Brexit in Großbritannien wohnen bleiben. Bis zum Ablauf der Frist am 30. Juni bewarben sich 6,02 Millionen EU-Bürgerinnen und -Bürger auf das sogenannte Settlement-Programm, wie das britische Innenministerium am Freitagabend mitteilte.

Das Programm soll EU-Bürgern, die bereits vor Ende 2020 in Großbritannien lebten, weitgehend gleiche Rechte zusichern wie vor dem Brexit - etwa das Recht auf Wohnen und Arbeiten im Land, aber auch den Zugang zum Gesundheitssystem und zu sozialen Leistungen.