Saraya Aqaba Waterpark in Jordanien offiziell eröffnet

AMMAN, Jordanien, 3. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Der Saraya Aqaba Waterpark, der erste seiner Art in Aqaba und der größte Wasserpark im Königreich Jordanien, hat heute offiziell seine Tore für die Öffentlichkeit geöffnet. Die Weltklasse-Attraktion, die sich im Herzen von Jordaniens einziger Küstenstadt befindet, verspricht den Gästen das ultimative Wasserabenteuer mit über 25 Fahrgeschäften, Rutschen und Erlebnissen sowie familienfreundlichen Essensangeboten. Es wird erwartet, dass der Wasserpark Gäste aus dem ganzen Königreich sowie Touristen aus der ganzen Welt begrüßen wird, um zu rutschen und schwimmen für einen großen Sommer am Roten Meer, an dem man sich gerne erinnern wird.

Um die Multimedia-Pressemitteilung anzusehen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/8918751-saraya-aqaba-waterpark-in-j ... .