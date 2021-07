Westfall Technik erwirbt CPP Global, einen Hersteller von Verbraucherverpackungen mit mehreren Standorten; Expansion nach North Carolina und China

Westfall Technik, Inc. („Westfall“, das „Unternehmen“), eine globale Holdinggesellschaft, die überlegene Fertigungslösungen für die Herstellung von Kunststoffteilen in der Medizin-, Verpackungs- und Konsumgüterindustrie anbietet, gab heute die Übernahme von Carolina Precision Plastics, LLC (d/b/a „CPP Global“ oder „CPP“) und ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaften bekannt.

Der Deal stärkt die geografische Präsenz von Westfall erheblich, indem er seine ersten Werke im Südosten der Vereinigten Staaten hinzufügt, insbesondere in Mocksville und Asheboro, NC, sowie in Kaiping, China, in der Provinz Guangdong. „Dies bietet Westfall einen weiteren Vorteil in der Lieferkette, wenn es darum geht, Schlüsselkunden sowohl im Verpackungs- als auch im Gesundheitssektor zu bedienen“, erklärte Merritt Williams, Chief Commercial Officer des Unternehmens. „Die Werke von CPP in North Carolina sind ideal gelegen, um die Vielzahl von Markeninhabern mit Produktionspräsenz in der Umgebung zu bedienen.“