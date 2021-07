Hisense erhält als weltweit erste TV-Marke die TÜV Rheinland eingebaute Datenschutzzertifizierung auf Basis der ETSI EN 303 645

QINGDAO, China, 3. Juli 2021 /PRNewswire/ -- TÜV Rheinland Großchina (TÜV Rheinland) hat am 25. Juni 2021 die ETSI EN 303 645 (IoT) Produkt-Cybersicherheits- und Datenschutz-Standardzertifizierung für den Plattform-Smart-TV VIDAA 72671 von Hisense Visual Technology Co., Ltd erteilt. Hisense wurde als erste TV-Marke der Welt mit dem Zertifikat ausgezeichnet. Dr. Chen Weikang, Vizepräsident des Geschäftsbereichs Industrielle Dienstleistungen & Cybersicherheit bei TÜV Rheinland Großchina und leitender Ingenieur; Zhao Bin, Geschäftsführer von TÜV Rheinland Großchina Industrielle Dienstleistungen & Cybersicherheit; Yu Zhitao, Hisense Group Holdings Co., Ltd. Vizepräsident und Liu Yong, stellvertretender Vizepräsident von Hisense International und andere Mitglieder nahmen an der Unterzeichnungszeremonie der strategischen Kooperationsvereinbarung teil.

„TÜV Rheinland und Hisense sind seit jeher stillschweigende Partner auf dem Gebiet der Cybersicherheit und des Datenschutzes. Die Erteilung des weltweit ersten ETSI EN 303 645-Zertifikats durch TÜV Rheinland zeigt das unermüdliche Streben beider Parteien nach technologischen Durchbrüchen und höheren Qualitätsstandards", so Dr. Chen.