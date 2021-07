Inclusive Fintech 50 ruft Wettbewerb 2021 aus, mit dem Fintech-Unternehmen in der Frühphase ausgezeichnet werden, die in einem Zeitalter der Ungewissheit Innovationen voranbringen

Das Center for Financial Inclusion (CFI) hat zum dritten Mal den jährlichen Wettbewerb Inclusive Fintech 50 (IF50) ausgerufen. Dabei werden die vielversprechendsten inklusiven Fintech-Startups ausgezeichnet, die die Grenzen der Innovation erweitern. In diesem Jahr sollen bei dem Wettbewerb Fintech-Unternehmen in der Frühphase ausgezeichnet werden, die Kunden mit geringem Einkommen sowie Mikro- und kleine Firmen dabei unterstützen, nicht nur auf die Pandemie zu reagieren, sondern auch nach den Verheerungen des vergangenen Jahres wieder auf die Füße zu kommen, sich zu erneuern und sich zu erholen.

Mit der Teilnahme an dem Wettbewerb erhalten Startups Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit bei Investoren sowie Aufmerksamkeit bei Medien und Partnern. 19 Gewinner aus der Kohorte 2019 konnten seither Investitionen in Höhe von insgesamt 182,5 Millionen USD aufbringen. Die diesjährigen Gewinner sollen außerdem Anfang November in der Financial Inclusion Week präsentiert werden. Dieses jährliche virtuelle Event wird von CFI für die Fachwelt im Bereich inklusive Finanzierungen organisiert. Dabei wird über die neuesten Entwicklungen und zentralen Probleme des Sektors gesprochen. Die Gewinner werden außerdem in den diesjährigen Forschungsergebnissen und Medienberichten präsentiert. Zum Beispiel wurden in mehreren Publikationen der letzten beiden Jahre Gewinner von IF50 an prominenter Stelle präsentiert.

Beim Wettbewerb 2021 erhalten die IF50-Gewinner als neuen Bonus auch Zugang zu Practical Business Skills. Hierbei handelt es sich um eine globale digitale Plattform, die von Visa ins Leben gerufen wurde, um kostenlose Bildungsressourcen bereitzustellen, mit denen kleine und Mikro-Geschäftsinhaber zuversichtlich fundierte Entscheidungen für das Wachstum ihrer Unternehmen treffen können. Die Gewinner werden die schlüsselfertige Lösung individuell anpassen und gemeinsam branden können, um die lokalen Bemühungen der von ihnen bedienten kleinen und Mikro-Unternehmen für den Wiederaufbau zu unterstützen. Die ausgewählten Gewinner sind automatisch vorqualifiziert für Visa Fintech Fast Track, ein Programm, mit dem der Vorgang der Integration in Visa und seine Partner im Ökosystem beschleunigt werden soll und mit dessen Hilfe Fintech-Unternehmen neue und innovative Zahlungsoptionen vorstellen und verbessern können. Diese Werkzeuge fungieren zusammen mit dem Networking und der Plattform, die IF50 bietet, als Plattform von unschätzbarem Wert für Startups, die sich in den frühesten Phasen ihres Wegs befinden.