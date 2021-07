Beijing (ots/PRNewswire) - China verkündete am Donnerstag einen bahnbrechenden

Sieg beim Aufbau einer in jeder Hinsicht maßvoll wohlhabenden Gesellschaft, die

auf chinesisch als "Xiaokang"-Gesellschaft bekannt ist, während die

Kommunistische Partei Chinas (KPCh) ihr hundertjähriges Bestehen feiert.



"Wir haben das erste hundertjährige Ziel, eine maßvoll wohlhabende Gesellschaft

aufzubauen, in jeder Hinsicht erreicht", sagte der chinesische Präsident Xi

Jinping bei einer großen Versammlung auf dem Tian'anmen-Platz in Beijing.







Zentralen Militärkommission ist, gelobte, dass die KPCh das chinesische Volk zum

Streben nach einem besseren Leben und zur nationalen Verjüngung führen wird.



Im Juli 1921 mit etwas mehr als 50 Mitgliedern gegründet, hat sich die KPCh zur

größten politischen Partei der Welt mit mehr als 95 Millionen Mitgliedern

entwickelt.



Die Partei hatte sich zwei Ziele zum 100-jährigen Bestehen gesetzt: Das erste

war der Aufbau einer in jeder Hinsicht maßvoll wohlhabenden Gesellschaft bis zum

Jahr 2021, wenn die KPCh ihr hundertjähriges Bestehen feiert, und das zweite ist

der Aufbau Chinas zu einem in jeder Hinsicht großen modernen sozialistischen

Land bis zur Mitte des Jahrhunderts, um das hundertjährige Bestehen der

Volksrepublik China (VRC) zu feiern.



Von der Demütigung zu "Xiaokang"



Xi ließ den historischen Hintergrund der Gründung der KPCh Revue passieren und

erläuterte die Rolle, die sie bei den Bemühungen der Nation um die

Verwirklichung der Verjüngung spielte.



Nach dem Opiumkrieg in den 1840er Jahren wurde China allmählich zu einer

halbkolonialen, halbfeudalen Gesellschaft und ertrug intensive Demütigungen und

das Volk litt großes Leid, stellte Xi fest. "Seit dieser Zeit ist die nationale

Verjüngung der größte Traum des chinesischen Volkes und der chinesischen

Nation."



Nachdem eine Reihe von Versuchen zur "Rettung der Nation" gescheitert war, wurde

die KPCh gegründet, als das Land dringend neue Ideen und eine neue Organisation

zur Führung der Bewegung brauchte, sagte er.



"Seit dem Tag ihrer Gründung hat die Partei das Streben nach Glück für das

chinesische Volk und die Verjüngung der chinesischen Nation zu ihrem Bestreben

und ihrer Mission gemacht", sagte er.



Xi fasste die Bemühungen und Erfolge der Partei bei der Führung einer Reihe von

Revolutionen und der Modernisierung des Landes zusammen, insbesondere bei der

Verfolgung der Reform und Öffnung seit 1978, die er als "entscheidenden Schritt,

um China zu dem zu machen, was es heute ist", bezeichnete. Seite 2 ► Seite 1 von 3



