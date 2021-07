Alibaba, BYD, Tencent – so gelingt der Einstieg

Vontobel präsentiert mit dem China New Vision Index eine Lösung, mit der Anleger unkompliziert am weiten Universum der China A-Aktien partizipieren können. Yun Bai, Head of Factor Investing Research, im Interview zum Vontobel China New Vision Index. Einen entsprechenden Index-Tracker finden Sie unter folgender WKN VQ8SFS. Die passenden. Produkte auf chinesische Aktien stellen wir regelmäßig in unserem Börsendienst vor. Unsere jüngste Empfehlung auf BYD liegt deutlich im Plus.

Warum sollten Anleger erwägen, chinesische Aktien in ihr Portfolio aufzunehmen?

China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und seine gesamte Marktkapitalisierung ist die drittgrößte mit mehr als 3’000 Unternehmen, die an den Börsen in Shanghai und Shenzhen gelistet sind. In den letzten Jahrzehnten hat China ein stabiles Wirtschaftswachstum und eine kontinuierliche Entwicklung der Gesellschaft erlebt. Darüber hinaus hat China gute Fortschritte in der Innovations- und Technologieentwicklung gemacht und begonnen, in bestimmten Bereichen eine führende Rolle zu spielen. Wir glauben, dass der chinesische Markt auch in Zukunft ein attraktives Wachstumspotenzial bieten könnte. In der Zwischenzeit bleibt der Markt relativ lokal und bietet somit eine zusätzliche Diversifikation für die bestehenden Portfolios.

Allerdings ist der Anteil chinesischer Aktien in den Portfolios nicht-chinesischer Investoren im Vergleich zur Bedeutung des Marktes weiterhin gering. Da China die Finanzmärkte allmählich für ausländische Investoren öffnet, werden die Handelsbeschränkungen für Aktienanlagen über das Northbound Stock Connect gelockert. Der Markt ist für ausländische Investoren damit zugänglicher als zuvor. Im Gegenzug stärkt die zunehmende Anbindung an internationale Märkte die lokale Marktregulierung und -steuerung. Daher könnte der schrittweise Aufbau eines Anteils chinesischer Aktien in den Portfolios der hiesigen Anleger langfristig von Vorteil sein. Es ist jedoch anzumerken, dass Sanktionen und Beschränkungen in anderen Staaten es vielen chinesischen Unternehmen erschweren könnte, internationale Wachstumschancen wahrzunehmen, da sie in vielen Staaten mit Misstrauen beobachtet werden oder als Antwort auf die restriktive chinesische Politik auf Schranken oder Investitionshindernisse stoßen.