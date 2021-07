Bisher hat sich unsere Einschätzung gegenüber den Standard-Aktienmärkten eines ruhigen Sommers bestätigt. Spannend hingegen werden die Zahlen für das zweite Quartal inkl. Ausblick!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

unserer Meinung nach muss im Rahmen der Q-2-Zahlen geliefert werden, um neue Höchstkurse zu begründen. Derweil entwickelten sich die Aktienmärkte wieder freundlich. Der DAX gewann 1 % auf 15.608 Punkte und der Dow Jones stieg sogar um 3,4 % auf 34.434 Punkte.

Auch bei den Rohstoffen entspannte sich die Lage wieder, nach den jüngsten Korrekturen. Dementsprechend konnten sich in der abgelaufenen Handelswoche die Edel- und Industriemetalle wieder erholen. Mit einem schwächer gehenden US-Dollar konnten Gold und Silber einen kleineren Teil der Vorwochen-Verluste wieder gutmachen. Der Goldpreis notierte zum Ende der Handelswoche um rund 1 % höher, bei rund 1.781,- USD je Feinunze, und der Silberpreis legte um gut 1,1 % auf 26,09 USD je Feinunze zu.

Preislich deutlich stärker entwickelten sich Palladium und Platin. Palladium verlor in der Vorwoche am stärksten, holte dafür aber in der abgelaufenen Handelswoche auch am meisten auf. Schlussendlich konnte der Palladiumpreis etwa 6,8 % auf rund 2.642,- USD zugelegt. Platin konnte mit einem Wochengewinn von 6,3 % und einem Schlusskurs von rund 1.109,- USD in dieser Woche, mehr als die Hälfte seiner Vorwochen-Verluste wieder aufholen.

Fazit:

So oder so, wir bleiben dabei: Negative Realzinsen, die in den USA bei etwa -3,3 % liegt und im Euro-Raum bei einer 10-jährigen Anlege bei -1,82 %, müssen die Edelmetalle früher oder später deutlich anziehen! Die momentane Edelmetall-Schwäche ist eigentlich total irrational. Einen deutlich höheren Hebel als beim Goldpreis sehen wir beim Silberpreis, da das Edelmetall mittlerweile auch als ein wichtiges Industriemetall giltund sich schon jetzt in einem Defizit befindet!

