BERLIN (dpa-AFX) - Die dänische und die englische Nationalmannschaft sind den Italienern und Spaniern ins Halbfinale der Fußball-EM gefolgt. Die Briten gewannen am Samstagabend in Rom gegen die Ukraine mit 4:0 (1:0) und treffen am kommenden Mittwoch auf Dänemark, das in Baku Tschechien mit 2:1 besiegt hatte. Italien gegen Belgien und Spanien gegen die Schweiz hatten bereits am Freitag den Sprung in die Runde der besten vier Teams geschafft.

Im Spielort Aserbaidschan sorgten wieder die Regenbogenfarben für Aufsehen. Auf Fotos war zu sehen, wie vor dem Anpfiff in Baku zwei Ordner heftig mit dänischen Fans diskutierten. Diese hatten eine kleine Regenbogenfahne mit ins Olympiastadion gebracht. Die Fahne war kurz drauf verschwunden. Die Europäische Fußball-Union UEFA teilte am Samstagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, weder die Ordner in Baku noch in anderen EM-Stadien angewiesen zu haben, Regenbogenflaggen zu konfiszieren. Der Vorfall werde untersucht.