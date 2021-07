Ein positiver Monatsstart ist gelungen. Der DAX wirkt dennoch im Vergleich zum S&P500 wie ein Index mit angezogener Handbremse. Was kann man erwarten.

Ein ruhiger Monatsstart im DAX fand an bekannten Marken statt. Während die Wall Street stärker ist, berührt der DAX die 15.600 wie ein Magnet. Was kann man für die neue Woche erwarten?

Ein möglicher Ausbruch daraus stand am Dienstag an, als die mittelfristige Trendlinie ab dem Allzeithoch beginnend durchbrochen wurde. Genau an der 15.752 drehte der Index jedoch wieder ab. Zwischen 15.500 und 15.600 fanden mehrere Bewegungen statt, ebenso wie als Abprall an der 15.709 noch einmal am Donnerstag. Dies war punktgenau das Vortageshoch und damit ein entsprechendes Setup, welches ich stellvertretend für viele öffentliche Trades diese Woche einmal hier mit einstreuen möchte:

DAX-Trade am 01.07.2021

Dies schaut dynamisch aus, war am Ende jedoch ein "Inside Day", also ein Handelstag in der Bandbreite des Vortages. Denn ab Mittwoch nahm die Volatilität in Erwartung der US-Arbeitsmarktdaten immer weiter ab. Leicht positive ADP-Daten vom Mittwoch signalisierten ein verhaltenes aber konstantes Wirtschaftswachstum in den USA. Die Daten selbst vom Freitag waren dann nicht mehr so klar, denn die vielfach beachtete Arbeitslosenquote stieg nun wieder leicht an.

Aus diesem Mix generierte die Börse unterschiedliche Ergebnisse. Während der S&P500 an jedem Handelstag dieser Woche ein neues Rekordhoch erzielte, hielt es den DAX weitestgehend im Bann der 15.600. Nur ein leichter Gewinn von rund 40 Punkten wurde auf Wochensicht verzeichnet, wie die Tagesparameter und der Chartrückblick zeigen:

DAX-Handelstage der Börsenwoche

Wochenverlauf im DAX mit Fazit

Mittelfristig bleibt damit diese Zone weiter spannend, könnte doch davon ein Startpunkt für eine größere Bewegung ausgehen:

15600 im DAX mittelfristig wichtig

Wie generiere ich daraus spannende Intraday-Setups und welche Ableitungen kann man mittelfristig vollziehen?

Als verlässlicher Impulsgeber ließen sich in dieser Woche Dreiecksformationen und Handelszonen ableiten, an denen der DAX sich mehrfach aufhielt. Auch für die neue Woche halte ich dies für eine gute Grundlage, solange kein größerer Trend Einzug hält.