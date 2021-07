TOKIO (dpa-AFX) - Knapp drei Wochen vor den Olympischen Spielen in Tokio hat sich bei der Wahl zum Stadtparlament ein Dämpfer für die Partei von Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga abgezeichnet. Wie japanische Medien nach Schließung der Wahllokale auf Basis von Wählerbefragungen am späten Sonntagabend (Ortszeit) berichteten, haben Sugas Liberaldemokratische Partei (LDP) und ihr Koalitionspartner Komeito das Ziel einer gemeinsamen Mehrheit im Lokalparlament der Olympiastadt wahrscheinlich verpasst. Dies gilt als Dämpfer für Sugas Koalition im Vorfeld von Wahlen zum nationalen Parlament im Herbst.

Die Abstimmung war begleitet von Sorgen über einen Anstieg der Corona-Infektionen. Am 23. Juli sollen in der Hauptstadt die Olympischen Spiele eröffnet werden. Zentrale Themen bei der Wahl waren der Umgang mit der Pandemie und die Frage, wie die Spiele inmitten eines erneuten Anstiegs der Infektionen abgehalten werden sollen. Während LDP und Komeito betonten, für sichere Spiele zu sorgen, plädierte die von Tokios Gouverneurin Yuriko Koike gegründete Tomin First für Spiele ohne Zuschauer. Die Konstitutionelle Demokratische Partei, die im nationalen Parlament die größte Opposition bildet, forderte eine Verschiebung oder Absage der Spiele.