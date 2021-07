Prozess im Vatikan nach verlustreichem Immobiliendeal in London

ROM (dpa-AFX) - Mit einem Prozess Ende Juli will der Vatikan einem verlustreichen Immobiliengeschäft in der britischen Hauptstadt London auf den Grund gehen. Angeklagt am vatikanischen Gericht in Rom sind mehrere Personen und Firmen, wie der Heilige Stuhl am Wochenende mitteilte. Auf der Anklagebank sitzt auch ein Kardinal. Insgesamt lud die Justiz neun Männer und eine Frau aus Kirchen- und Laienämtern des vatikanischen Staatssekretariats sowie hochrangige Mitarbeiter der vatikanischen Finanzinformationsbehörde und Personen aus der internationalen Finanzwelt vor. Der erste Prozesstag ist für den 27. Juli angesetzt.

Hintergrund ist ein nicht nach Plan verlaufener Immobiliendeal im Londoner Stadtteil Chelsea, der in den Jahren 2018 und 2019 über die Bühne ging. Wie in einem langen Bericht des Medienportals "Vatican News" zu lesen war, war dem Staatssekretariat, der wichtigsten Behörde im Vatikan, damals offenbar nicht klar, dass Beteiligte an dem Deal in die eigene Tasche wirtschafteten.