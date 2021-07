Rechtspopulistin Le Pen hält an Öffnungskurs fest Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 04.07.2021, 15:43 | 59 | 0 | 0 04.07.2021, 15:43 | PERPIGNAN (dpa-AFX) - Auch nach der Schlappe bei den Regionalwahlen hält die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen an ihrem Öffnungskurs fest. "Wir kehren nicht zur Front National zurück", sagte die 52-Jährige vor Hunderten Anhängern am Sonntag im südfranzösischen Perpignan. Le Pen steht für einen Kurs der Entradikalisierung, um mehr Wähler zu erreichen. Bei den Regionalwahlen war Le Pens Partei Rassemblement National jedoch mit dem Vorhaben gescheitert, eine Region als Machtbastion für die Präsidentenwahl im kommenden Jahr zu gewinnen. Umfragen hatten der EU- und zuwanderungskritischen Partei große Chancen gegeben, zumindest in der südlichen Region Provence-Alpes-Côte-d'Azur mit dem relativ gemäßigten Kandidaten Thierry Mariani einen Machtwechsel zu erzwingen./cb/DP/he







