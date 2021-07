Arçelik und Hitachi Global Life Solutions gründen ein neues Joint Venture unter dem Namen Arçelik Hitachi Home Appliances

ISTANBUL und TOKIO, 4. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Heute haben Arçelik A.Ş. (ARCLK: IST) („Arçelik") und Hitachi Global Life Solutions, Inc. („Hitachi GLS") die Gründung eines neuen Joint-Venture-Unternehmens, Arçelik Hitachi Home Appliances B.V. bekannt gegeben. Das neue Joint Venture, das durch die Übertragung von 11 außerhalb Japans angesiedelten Tochtergesellschaften (zwei Produktions- und neun Vertriebsgesellschaften) von Hitachi GLS gegründet wurde, hat seinen Firmensitz in Bangkok, Thailand. Arçelik Hitachi Home Appliances ist für die Herstellung, den Vertrieb und den Kundendienst von Haushaltsgeräten der Marke Hitachi (Kühlschränke, Waschmaschinen und Staubsauger usw.) außerhalb Japans verantwortlich.

Arçelik hat sein Hausgerätegeschäft in 150 Ländern der Welt kontinuierlich ausgebaut. Das Unternehmen ist in Europa deutlich gewachsen und hat in den letzten zehn Jahren ein starkes Wachstum in Südasien erzielt. Hitachi GLS betreibt sein Hausgerätegeschäft hauptsächlich in Südostasien und im Nahen Osten, wo das Unternehmen das Prestige einer hochwertigen Marke genießt.

Arçelik Hitachi Home Appliances, das Ergebnis der Zusammenführung der beiden Unternehmen, wird die Stärken wie Lieferkette und technologische Fähigkeiten einsetzen, um gemeinsam ein wettbewerbsfähiges und innovatives Angebot auf dem Markt aufzubauen. Neuer CEO wird Zafer Üstüner, ehemaliger Regional Head of APAC und General Manager of Thailand bei Beko. Unter seiner Führung wird das neue Joint Venture die Vertriebsnetze beider Unternehmen zusammenführen, um die Verkaufsregionen von Produkten der Marke Hitachi auf Europa, Nordafrika und andere Regionen auszuweiten sowie Geschäftsgrundlagen wie Produktionssysteme und Beschaffung zu integrieren, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Im Bereich Forschung und Entwicklung werden Arçelik und Hitachi GLS außerdem das Know-How beider Parteien zusammenführen, um neue Leistungen wie vernetzte Haushaltsgeräte zu entwickeln.