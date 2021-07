Dublin (dts Nachrichtenagentur) - Facebook hat Fehler bei der Kommunikation der neuen WhatsApp-Geschäftsbedingungen eingeräumt. Der Konzern habe sich bei dem Versuch, den Grund für die neuen Regeln zu erklären, "wirklich nicht so geschickt angestellt", sagte Facebooks Vizepräsidentin für Zentral- und Osteuropa, Angelika Gifford, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ).Grund für die Änderung der Regeln sei es gewesen, die zu Facebook gehörende Chat-App besser für die Kommunikation mit Unternehmen geeignet zu machen. "Haben wir das gut kommuniziert? Nein", sagte die für Deutschland zuständige Managerin, die zugleich die ranghöchste Deutsche im Facebook-Konzern ist: "Müssen wir da viel lernen? Ja." Der Konzern sei aber lernfähig und nehme sich jede negative Schlagzeile zu Herzen. "Wir werden von außen für viele, viele Dinge ich will nicht sagen `angegriffen` - aber es wird schon sehr spekuliert: Was sind Facebooks wirkliche Absichten?", sagte Gifford.