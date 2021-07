Pressestimme 'Märkische Oderzeitung' zum Comeback Donald Tusks in Polen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 05.07.2021, 05:35 | 14 | 0 | 0 05.07.2021, 05:35 | FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Comeback Donald Tusks in Polen: "Die innenpolitische Auseinandersetzung wird schärfer werden, weil die PiS wieder einen Gegner hat, den sie fürchten muss. Das war schon an den ersten Reaktionen zu spüren. Vielleicht findet die nächste Parlamentswahl früher statt als geplant."/ra/DP/he



