Sparen, anlegen, Zinsen – was kommt nach Angela Merkel? Gastautor: Daniel Saurenz | 05.07.2021, 06:00 | 26 | 0 | 0 05.07.2021, 06:00 | Liebe Leser, ein bekanntes Sprichwort sagt, dass man gehen sollte, wenn es am schönsten ist. Im Fußball hat das Jochim offensichtlich verpasst und sich sieben Jahre zu lange als Nationaltrainer probiert. An der Börse gilt die Weisheit ebenfalls: Aktuell beschäftigen vor allem zwei Themen die Anleger dahingehend, ob man den perfekten Zeitpunkt verpasst hat. Lesen Sie hiezu Daniels Kolumne bei t-online. Wenn Sie frühzeit etwas gegen niedrige Zinsen unternehmen möchten, um Ihr Vermögen zu sichern, enpfehlen wir Ihnen unseren Börsendienst. Unser Markenwertportfolio, welches wir erst letztes Jahr im September ins Leben gerufen haben, liegt mit 30% vorne. Erwischen Sie also nicht den richtigen Zeitpunkt für Ihr Portfolio und hoffen Sie nicht auf den Zins. Ihr Team von Feingold-Research





