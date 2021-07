Düsseldorf, 05. Juli 2021 - Mit der Note "sehr gut plus" und einem deutlichen Abstand zum Zweitplatzierten küren die Macher des Finanzmagazins Börse Online die Brokerage-App von CapTrader. Sie überzeugt in allen wesentlichen Punkten und besticht "im Test sowohl beim Leistungsangebot als auch im Kundenservice", so Börse Online in der aktuellen Ausgabe (vgl. 24/2021). Dafür erhält CapTrader das neue Siegel "Beste Brokerage-App". Durchgeführt wurde der Test vom Deutschen Kundeninstitut (DKI). Insgesamt haben die Experten 22 Apps von verschiedenen Anbietern unter die Lupe genommen. Geprüft wurde das Leistungsspektrum, der Kundenservice und die Sicherheit. Zudem wurde eine vom Testergebnis unabhängige Onlineumfrage unter den App-Nutzern durchgeführt, die die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden ermittelt. Das Ergebnis ist eindeutig: die Brokerage-App von CapTrader erhält in der Gesamtbewertung als einzige App die Note "sehr gut plus" und mit 94,2 Punkten über vier Punkte mehr als der Nächstplatzierte. Und auch unter den Nutzern schneidet die CapTrader-App mit der höchsten Punktzahl am besten ab.

CapTrader ist seit über zehn Jahren am Markt und gehört damit zu den erfahrensten Online-Brokern in Deutschland. Über preisgekrönte Handelsplattformen haben Anlegerinnen und Anleger Zugang zu mehr als 1,2 Millionen Wertpapieren an über 135 Börsen, in 33 Ländern mit 23 Währungen. "Als Online-Broker bieten wir Zugang zu zahlreichen Börsenplätzen, und das zu sehr günstigen Konditionen, mit nur einem Konto. Durch regelmäßige Webinare und Schulungen begleiten und coachen wir unsere Kundinnen und Kunden im Umgang mit der Handelssoftware und den Produkten, so dass sie erfolgreicher werden", unterstreicht Andreas Weiß, Geschäftsführer bei CapTrader, die langfristige Erfolgsstrategie seines Unternehmens.

Besonders angetan zeigten sich die Experten vom DKI und die Macher von Börse Online von der großen Vielfalt der Handelsmöglichkeiten mit der CapTrader-App. "Nutzer der schlicht "CapTrader" genannten App können direkt mit überdurchschnittlich vielen verschiedenen Produkten wie etwa Aktien, Anleihen, CFDs, ETFs, Fonds oder Rohstoffen handeln. Gekauft werden kann in Euro, Britischen Pfund, US-Dollar, Schweizer Franken und vielen weiteren Währungen", heißt es im aktuellen Beitrag von Börse Online. Zudem bietet die App eine ganze Palette an praktischen Informationen für das tägliche Börsengeschäft. "Zu den größeren Pluspunkten gehört zudem, dass über die App Weiterbildungsmöglichkeiten zu Finanzfragen in Form von Informationstexten und Videos angeboten werden", führt Börse Online aus.