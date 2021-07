BERLIN/MADRID (dpa-AFX) - Vor einer Abrüstungskonferenz in Madrid hat Bundesaußenminister Heiko Maas konkrete Schritte zur Reduzierung der Atomwaffen weltweit gefordert. Er verwies darauf, dass sich US-Präsident Joe Biden und der russische Präsident Wladimir Putin vor knapp drei Wochen dazu bekannt hätten, eine nukleare Konfrontation um jeden Preis zu vermeiden. "Darauf müssen wir jetzt aufbauen - durch klare Schritte, mit denen die Nuklearwaffenstaaten ihrer Verpflichtung und Verantwortung zur Abrüstung gerecht werden", sagte Maas am Montag vor seinem Abflug nach Madrid.

In der spanischen Hauptstadt nimmt er an Beratungen der sogenannten Stockholm Initiative teil, in der sich 16 Länder zusammengeschlossen haben, um die Reduzierung der Atomwaffen weltweit voranzubringen. "Wo Spannungen und Misstrauen überwiegen, da droht auch ein neues Wettrüsten. Deshalb brauchen wir mehr denn je Schritte, die Vertrauen durch nachprüfbare Absprachen zwischen Nuklearwaffenstaaten schaffen", sagte Maas.