Sagt Yahoo Finances 2021er-Top-100-Liste etwas über die aktuelle Börsenphase aus?

Yahoo Finance hat es auch in diesem Jahr getan: Eine Liste der Top-100-Dinge in den USA veröffentlicht. So wie ich es verstehe, hat eine ganze Menge Freiberufler, die für das US-Portal schreiben, eine Liste mit 100 Dingen erarbeitet, die im Jahr 2021 großartig in den USA sind.

Allerdings könnte diese Liste auch die Stimmung einfangen, was gerade an der Börse angesagt ist. Auch wenn solche Aussagen natürlich mit Vorsicht zu genießen sind, ist es schon bemerkenswert, wie einige relevante Dinge gewichtet werden.

Die Liste von Yahoo Finance: Einige börsenrelevante Dinge

Wie wir mit Blick auf die Liste von Yahoo Finance erkennen können, gibt es natürlich auch einige Dinge, die zur Börse dazugehören. Wirklich interessant ist es meiner Meinung nach, wenn wir einen Blick auf die Nummern 28 und 29 riskieren. Hier finden wir nämlich zwei Begriffe, die zuletzt für eine Menge Schlagzeilen gesorgt haben: Meme Stocks und Roaring Kitty. Das eine schließt hierbei das andere mit ein, der Investor mit dem Namen Roaring Kitty hat schließlich die GameStop-Aktie stark in die Höhe getrieben.

Immerhin: Ketchup ist den Listenerstellern von Yahoo Finance mit einem Ranking-Platz von 25 sowie die freie Presse mit Platz 24 wichtiger. Wenn wir jedoch zu Börsenthemen zurückkommen, so finden wie einen Investor wie Charlie Munger lediglich auf Platz 92. Warren Buffett findet sich gar nicht auf dieser Liste, lediglich auf der 2011er-Liste taucht das Orakel von Omaha auf Platz 30 auf. Und damit sogar noch hinter der aktuellen Platzierung von Roaring Kitty.

Charlie Munger befindet sich also in etwa auf einer Platzierung wie glutenfreies Essen, Warren Buffett nur in der Historie. Aber ein Investor, der von sich selbst sagt, wenig Ahnung zu haben, schafft es mit Meme Stocks in diesem Jahr auf einen Platz in die Top 30? Wow. Das ist für mich ein Knaller. Und natürlich sollte man in eine solche Liste von Yahoo Finance nicht zu viel hineininterpretieren. Aber womöglich ist sie ein Indikator dafür, dass das „Glücksspiel Börse“ in den USA jetzt höher bewertet wird als das gute, alte, langfristig und unternehmensorientierte Investieren.

Wie gesagt: Nicht zu sehr darüber nachdenken

Ich bin der Letzte, der einer solchen Liste von Yahoo Finance zu viel Gewicht beimisst. Zumal auch die Autoren sagen, dass man mit ihr einfach nur Spaß haben sollte und erkennen kann, was anlässlich des 4. Julis toll an den USA ist. Trotzdem ist das Ranking interessant und könnte auch einen anderweitigen Einblick in die aktuelle Stimmungslage an den Börsen ermöglichen.

Der Artikel Sagt Yahoo Finances 2021er-Top-100-Liste etwas über die aktuelle Börsenphase aus? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird. Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten. Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung: seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

Mehr Lesen

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf fool.de veröffentlicht.