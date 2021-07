Disclaimer

LYNX MDAX: Der, der immer steigt? In den letzten Monaten läuft der MDAX so, wie man es von einem tadellosen Aufwärtstrend erwarten darf, ohne dabei aber so steil davonzuziehen, dass dies Gewinnmitnahmen provozieren würde. Das darf gerne so weitergehen, sagen die Bullen. Wird es das?