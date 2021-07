Zwischen Anfang 2018 und Ende 2020 herrschte bei Wacker Neuson ein Abwärtstrend, dabei ging es von 33,86 Euro auf 7,80 Euro abwärts. Dort allerdings konnte ein V-förmiger Boden etabliert werden und führte das Papier zurück über den Widerstand von 16,00 Euro aufwärts. Einige Monate lang schlich der Wert unterhalb des EMA 200 grob seitwärts, bis es schließlich Anfang April zu einem großen Ausbruch darüber gekommen ist und weitere Gewinne an 26,00 Euro zustande gekommen sind. Seit einigen Wochen konsolidiert Wacker Neuson den vorherigen Anstieg grob seitwärts aus. Die letzten Handelstage präsentierten sich jedoch vergleichsweise stark und könnten einen Hinweis auf eine baldige Beendigung der Seitwärtsphase liefern.

Long-Signal abwarten

Frische Long-Chancen kommen erst oberhalb der Widerstände aus 2018/2019 sowie der Kursmarke von 26,00 Euro zustande. Dies könnte anschließend Aufwärtspotenzial zunächst in den Bereich von 26,86 und darüber an 29,76 Euro freisetzen. Sollte größerer Konsolidierungsbedarf bestehen und Wacker Neuson unter ein Niveau von 22,92 Euro abrutschen, kämen Abschläge zurück auf die nächste Unterstützung verlaufend um 21,20 Euro nicht überraschend. Spätestens am ENA 50 bei 19,63 Euro sollte aber eine Wiederaufnahme der Rallye einsetzen.