Den letzten markanten Höhepunkt markierte SGL Carbon bei 14,70 Euro Ende 2017 und ging anschließend in einen Abwärtstrend über. Dabei reichten die Abschläge auf gerade einmal 2,02 Euro bis März letzten Jahres abwärts, dort konnte ein Richtungswechsel vollzogen und noch im selben Jahr der Abwärtstrend überwunden werden. Dabei konnte SGL Carbon zuletzt wieder deutlich punkten und sich in den Widerstandsbereich aus Anfang 2019 um 8,40 Euro hochkämpfen. Genau dort ist das Papier jedoch abgeprallt, Abschläge auf 7,00 Euro kämen jetzt nicht überraschend. Anschließend allerdings könnte die seit März letzten Jahres bestehende Rallye wieder aufgenommen werden.

Pullback abwarten

Der favorisierte Pullback könnte in den Bereich von zunächst 7,00 Euro abwärts reichen, in einem etwas schwächeren Szenario sogar auf glatt 6,00 Euro. Von dort an dürfte aber der EMA 200 stabilisierend wirken und dem Papier verhelfen die übergeordnete Rallye weiter in den Bereich von 9,85 Euro vorantreiben. Für dieses Szenario könnte dann das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE5JTS zum Einsatz kommen. Springt SGL Carbon dagegen direkt und zeitnah über die aktuellen Jahreshochs von 8,57 Euro würde sich ein längerer Pullback übrigen.