Die letzten 18 Monate über stieg der Euro gegenüber der türkischen Lira massiv an, seit Anfang 2020 ist ein Anstieg auf 10,7334 TRY zu erkennen, das entspricht einem Aufschlag von gut 60 Prozent. Offenbar haben sich Bullen jedoch etwas verrannt, das endgültige Ziel am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement wurde nur knapp verfehlt. Seitdem herrscht eine korrektive Phase bei diesem Währungspaar, allerdings fehlt noch eine weitere Abwärtswelle und könnte sogar für ein kurzzeitiges Short-Investment herhalten.

Einstiegspunkt klar definiert

Sollte das Paar EUR/TRY mindestens unter einen Wert von 10,2502 TRY zurücksetzen, werden weitere Abschläge in Richtung 10,00 TRY und darunter sogar in den nächstgrößeren Unterstützungsbereich von 9,7240 TRY wahrscheinlich. Hierzu könnte dann beispielsweise das Mini Future Short Zertifikat WKN VQ8H49 zum Einsatz kommen. Sollte überraschend der Wert jedoch über 10,5108 TRY zulegen, wäre ein Test der aktuellen Rekordstände von 10,7334 TRY zu erwarten. Darüber könnte ein Rücklauf an das 138,2 % Fibo bei 10,9049 TRY einsetzen.