Element erhält Erstauftrag von Metro und Zweitauftrag von iHerb

BURLINGTON, ONTARIO, 5. Juli 2021 - Element Nutritional Sciences Inc. (CSE:ELMT) („Unternehmen“ oder „Element“) freut sich, bekannt geben zu können, dass es von Metro einen Erstauftrag und von iHerb einen Zweitauftrag für das pflanzliche Produkt Rejuvenate in Portionsbeuteln erhalten hat.

Sobald der Auftrag von Metro erfüllt ist, wird Rejuvenate in 43 Metro-Märkten in ganz Ontario und in über 16.200 Geschäften in ganz Nordamerika erhältlich sein. Metro betreibt in Kanada ein Netz von 950 Lebensmittelmärkten unter den Namen Metro, Metro Plus, Super C und Food Basic sowie ein Netz von 650 Apotheken unter den Namen Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy und Food Basics Pharmacy. Portionsbeutel des pflanzlichen Produkts Rejuvenate sind in Kanada in Einzelhandelsgeschäften von Loblaws, Shoppers, Rexall und Metro sowie online über amazon.ca und rejuvenatemuscle.ca erhältlich.

Element tätigte im Juni 2021 seine erste Lieferung von 200 Kartons Rejuvenate-Beuteln auf Pflanzenbasis an iHerb, und die gesamte Lieferung war auf der Plattform innerhalb des ersten Tages ausverkauft. Das Unternehmen bereitet eine Nachbestellung für iHerb vor, und sobald diese erfüllt ist, wird Rejuvenate auf allen drei iHerb-Plattformen in 150 Ländern erhältlich sein. Element wird außerdem mit seiner Markenbotschafterin Denise Austin eine Medienkampagne starten, die ebenfalls über die iHerb-Plattform zur Verfügung gestellt wird.

„Die hohen Verkaufsraten, die Rejuvenate-Produkte kontinuierlich sowohl auf E-Commerce-Plattformen als auch über traditionelle Einzelhandelsvertriebsstellen erzielen, geben uns in Nordamerika wie auch international Bestätigung, dass unser Produkt die Muskelgesundheit wirksam verbessern hilft. Für unsere firmeneigene Formulierung pflanzlicher Aminosäuren bieten sich international weiterhin sehr große Chancen, und wir verfügen über eine signifikante Innovationspipeline, um unser Wachstum zu beschleunigen“, sagte Stuart Lowther, Chief Executive Officer.