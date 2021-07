Peking bannt Didi, Volkswagen holt auf und Landis+Gyr mit Großauftrag - BÖRSE TO GO

Überraschender Schlag für alle neuen Didi-Aktionäre. Peking verbietet die Didi App wegen angeblicher Datenschutzverstöße. Volkswagen holt auf. Die drahtlosen Software-Updates gehen in die finale Testphase. Landis+Gyr zieht sich einen neuen …

Überraschender Schlag für alle neuen Didi-Aktionäre. Peking verbietet die Didi App wegen angeblicher Datenschutzverstöße. Volkswagen holt auf. Die drahtlosen Software-Updates gehen in die finale Testphase. Landis+Gyr zieht sich einen neuen Großauftrag an Land. Leuchtturm-Projekt in New York.Der Handel in Asien bietet heute früh ein gemischtes Bild. Während Tokio Abgaben sieht, erlebt Taipeh eine starke Nachfrage, die den Taiwan Weighted über 1 % ins Plus treibt. Auch Seoul entwickelt sich positiv, während China uneinheitlich ...