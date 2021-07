Die EU-Mitgliedsstaaten scheinen in der Asylpolitik immer weiter auseinander zu driften: Während Dänemarks Sozialdemokraten intensiv damit beschäftigt sind, Regelungen zu finden, Asylanten nach der Antragstellung im Land in Aufenthalte außerhalb der EU zu verbringen, meldet Österreich fast zeitgleich, dass immer mehr Illegale die Grenzen überschreiten würden. So schreibt u.a. das auflagenstärkste österreichische Blatt Kronenzeitung: „Die

Der Beitrag Steigende Zuwanderung – wann geht die Union auf Distanz zu den Grünen? erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Wallasch.