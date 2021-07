Kissigs Investor-Update Q2/21 mit Funkwerk, Energiekontor, MBB, Apollo Global Management, Mutares, KKR, SBF, Hypoport, Nynomic, Softbank Group

Investor-Update zum Ende des 2. Quartals 2021





Das zweite Quartal liegt hinter uns und die bestimmenden Themen waren 1.) der Fortschritt bei der Impfkampagne und damit einhergehend weitere Lockerungen, die jedoch im Wettstreit mit wieder ansteigenden Infizierungszahlen durch die Delta-Variante stehen, sowie 2.) zunehmende Probleme bei den Lieferketten, steigende Preise bei Roh- und Baustoffen, die Inflations- und Zinsängste befeuern und 3.) die mögliche Änderung der Notenbankpolitik, wo die FED früher als bisher gedacht an der Zinsschraube drehen und/oder die milliardenschweren Anleihekaufprogramme reduzieren könnte.





Das billionenschwere Infrastrukturpaket von US-Präsident Joe Biden wird nun wohl deutlich abgespeckt, um einen breite(re)n Kompromiss mit den Republikanern zu ermöglichen, aber immer noch deutlich über einer Billion Dollar liegen. Insbesondere Infrastruktur und GreenTech werden hiervon profitieren.





Die ganz großen Umwälzungen gab es nicht, denn mit meinen Depotschwergewichten fühlte und fühle ich mich grundsätzlich wohl. Dennoch trage auch ich der sich verändernden Situation Rechnung und habe Technologiewerte inzwischen weniger stark gewichtet als noch vor einem halben Jahr. Ende Juni waren die größten Positionen in meinem Investmentdepot Funkwerk, Energiekontor, MBB, Apollo Global Management, Mutares, KKR, SBF, Hypoport, Nynomic, Softbank Group. Damit haben es gleich 5 Werte neu in die Top 10 geschafft, wobei die meisten von ihnen "alte Bekannte" sind...





In meinen Investor-Updates blicke ich jeweils zum Ende des Quartals auf die vergangenen Monate zurück und berichte, was sich auf meiner Beobachtungsliste getan hat und stelle die TOP-Werte in meinemvor. Des Weiteren beschäftige ich mich ggf. auch mal mit Unternehmen, die ich noch nicht hier im Blog vorgestellt habe, die sich jedoch in meinem Depot befinden.