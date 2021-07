Als einer der führenden Hersteller von Strom aus Windkraft und Sonne dürfte nach Ansicht von Experten auch Encavis von den guten Aussichten der Branche profitieren. Allerdings machen dem Unternehmen zuletzt hohe Kosten zu schaffen. Zudem muss für ein gutes Geschäft auch die Witterung mitspielen, was ebenfalls nicht der Fall war. Zur Lage des Unternehmens, was die Aktie macht und was die Analysten sagen.

HAMBURG (dpa-AFX) - Mit dem Klimawandel steigt vielerorts auch die Einsicht nach der Notwendigkeit sauberer Energieträger. Regierungen rund um den Globus erhöhen den Anteil an regenerativen Energien. Neben Asien als Antreiber erhielt die Branche zuletzt einen Stimmungsschub durch den Machtwechsel in den USA, wo der demokratische Präsident Joe Biden einen starken Ausbau der Windenergiekapazitäten plant.

LAGE DES UNTERNEHMENS:



Die Encavis AG entstand im Jahr 2017 aus dem Zusammenschluss der Capital Stage AG und der Chorus Clean Energy AG, wobei sich das Kunstwort Encavis aus den Anfangsbuchstaben der englischen Wörter "Energy", "Capital" und "Vision" zusammensetzt. In den vergangenen Jahren ist das Unternehmen vor allem durch Übernahmen und der Eröffnung neuer Wind- und Solarparks stark gewachsen. Mit Milliardeninvestionen und gezielten Übernahmen will das in Hamburg beheimatete Unternehmen auch in den kommenden Jahren größer werden und und seine Gewinne im Tagesgeschäft und die Umsätze weiter steigern.

Stand Mitte Mai verfügten die Hanseaten über 190 Solar- und mehr als 90 Windparks mit einer Leistung von rund 2,8 Gigawatt in vielen Ländern Europas. Einen Teil hiervon betreibt der Konzern für Dritte. Im Zuge seiner Strategie "Fast Forward 2025" will der Konzern seine Kapazitäten in den kommenden Jahren noch deutlich ausweiten.

Doch nach einem aus meteorologischer Sicht außergewöhnlich guten Jahr 2019 spielte das Wetter schon 2020 nicht mehr ganz so mit wie erhofft, dennoch konnte Encavis beim bereinigtem Umsatz und operativen Ergebnis weiter zulegen und die Markterwartungen übertreffen. Allerdings sanken die Margen.

Im vergangenen Quartal machte dem Konzern dann die im Vergleich zu den Vorjahren deutlich schlechte Witterung einen kräftigen Strich durch die Rechnung: Die Windflaute ließ die Erlöse prozentual zweistellig einbrechen, und höhere Kosten für neu ans Netz genommene Parks in Spanien sorgten mit dafür, dass das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) gar um mehr als ein Fünftel auf rund 39,3 Millionen Euro sank. Unter dem Strich verbuchte Encavis einen Quartalsverlust von 2,2 Millionen Euro.